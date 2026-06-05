Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт5 июня 2026 14:17

В Туле стартовал всероссийский турнир по эстетической гимнастике «Кубок Роксэт»

Соревнования на «Тула-Арене» объединили более 1200 участниц из 26 регионов России и Беларуси
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле стартовал всероссийский турнир по эстетической гимнастике «Кубок Роксэт».

В Туле стартовал всероссийский турнир по эстетической гимнастике «Кубок Роксэт».

Фото: Алексей ФОКИН.

5 июня на площадке многофункционального спортивного комплекса «Тула-Арена» дали старт масштабному турниру по эстетической гимнастике. Соревнования всероссийского уровня собрали в Туле более 1200 спортсменок. За медали и звание сильнейших в этом году борются представительницы 26 российских регионов, а также гости из Республики Беларусь.

Программа турнира охватывает сразу четыре возрастные категории. На ковер выходят девочки 10–12 лет, девушки 12–14 лет, юниорки 14–16 лет и взрослые спортсменки старше 16 лет. По итогам демонстрации своих композиций лучшие гимнастки будут отмечены медалями, почетными грамотами и памятными призами.

Выявление победительниц и призеров продлится несколько дней. Финальные выступления и торжественное закрытие соревнований запланированы на 7 июня.