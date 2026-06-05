В Туле возбудили уголовное дело против женщины, смертельно ранившей сожителя ножом. Фото: Алексей ФОКИН.

Следственный комитет по Зареченскому округу Тулы начал расследование в отношении 29-летней горожанки. Ей инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к гибели человека (часть 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ).

По версии следователей, трагедия разыгралась 28 мая 2026 года в одной из квартир на улице Октябрьской. Во время конфликта подозреваемая схватила нож и дважды ударила своего сожителя в область грудной клетки.

Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, мужчина не смог справиться с полученными повреждениями и умер на следующие сутки. Криминалисты уже тщательно осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили необходимые судебные экспертизы.

По ходатайству следствия суд избрал для обвиняемой строгую меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас оперативники и следователи продолжают работать над сбором и закреплением доказательственной базы для полного восстановления картины случившегося