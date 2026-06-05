В Туле построят современный беговой центр. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле появится современный бесплатный беговой центр. Соответствующее соглашение о строительстве объекта подписано с Всероссийской федерацией легкой атлетики. Новую спортивную площадку разместят на территории парка имени П.П. Белоусова.

Площадь быстровозводимого здания составит 250 квадратных метров. При его возведении будут использованы передовые инновационные технологии. Прогнозируется, что центр станет крайне популярным среди горожан. Ожидаемая посещаемость объекта достигает 400 человек в сутки, а в год это место будет принимать порядка 144 тысяч любителей бега.