Туляк лишился автомобиля и получил крупный штраф за повторное пьяное вождение. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле вынесен приговор местному жителю, который сел за руль в нетрезвом виде. Инцидент произошел 22 октября 2025 года на улице Пирогова. Инспекторы ДПС остановили машину под управлением мужчины и заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что это не первое подобное нарушение со стороны туляка. Ранее он уже был лишен водительских прав за управление транспортом в состоянии опьянения. За повторное совершение аналогичного проступка в отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Государственный обвинитель прокуратуры Центрального района Тулы поддержал гособвинение в суде. С учетом позиции надзорного ведомства служители Фемиды назначили рецидивисту строгое наказание. Мужчина обязан выплатить штраф в размере 205000 рублей. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами сроком на 2 года и 6 месяцев, а сам автомобиль конфискован в доход государства.