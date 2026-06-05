Вырастившего коноплю и продававшего марихуану мужчину будут судить в Кимовске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд рассматривает дело обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств местного жителя. Мужчина обнаружил в поле дикорастущую коноплю, собрал листья и верхушечные части, высушил, измельчил и расфасовал. С августа прошлого года по апрель текущего у него возник умысел на сбыт. Он договорился со знакомым о продаже 1,1 грамма каннабиса (марихуаны) за 5 тысяч рублей. Передача состоялась 14 апреля во дворе дома на улице Первомайской в Кимовске.

Подсудимому инкриминируют также покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере. Он находится под стражей.