Тульские самбисты завоевали полный комплект медалей на первенстве России. Фото: Алексей ФОКИН.

В Уфе с 2 по 5 июня проходят всероссийские соревнования по самбо среди подростков 12-14 лет. Турнир в Республике Башкортостан собрал масштабную аудиторию, насчитывающую свыше 500 юных атлетов, представляющих 67 субъектов страны.

Третий соревновательный день оказался особенно успешным для сборной Тульской области. Местные воспитанники спортивных школ продемонстрировали высокий уровень подготовки и сумели завоевать полный комплект наград различного достоинства, пополнив копилку региона золотой, серебряной и бронзовой медалями.

Чемпионкой турнира в весовой категории до 51 кг стала Варвара Самборская, представляющая МБУ СШОР «Юность». Серебряным призером в весе до 59 кг оказался Семен Савушкин, тренирующийся в алексинской ДЮСШ №3. Еще одну бронзовую награду в категории до 51 кг завоевала Виктория Корякина, также являющаяся воспитанницей МБУ СШОР «Юность».