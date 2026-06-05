В Туле директора предприятия по производству чистящих средств будут судить за уклонение от налогов и незаконный оборот средств платежа. Фото: Алексей ФОКИН.

Следователи Следственного комитета завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего генерального директора тульской коммерческой компании. Мужчине инкриминируются деяния по части 1 статьи 199 и части 5 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанные с уклонением от уплаты налоговых сборов и неправомерным оборотом платежных средств.

По версии следствия, руководитель предприятия, специализирующегося на выпуске чистящей продукции, умышленно включал в налоговые декларации заведомо недостоверную информацию. Он оформлял фиктивные взаимоотношения с фирмами-однодневками, чтобы скрыть реальные финансовые потоки. Кроме того, обвиняемый искусственно перераспределял часть прибыли организации на счета своей супруги, зарегистрированной как индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения. Фактически бизнесом жены и ее расчетными счетами полностью распоряжался сам обвиняемый.

В результате таких махинаций бюджет недополучил налог на добавленную стоимость в размере более 19 миллионов рублей. В период проведения предварительного следствия ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, был полностью возмещен в сумме 32 миллиона рублей.

Следователям удалось собрать исчерпывающую доказательственную базу, подтверждающую причастность генерального директора к совершенным преступлениям. Материалы уголовного дела уже переданы в судебные органы для рассмотрения по существу и вынесения приговора.