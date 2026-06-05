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НовостиПроисшествия5 июня 2026 11:46

В Туле на улице Н. Островского автомобиль Opel сбил мужчину на электровелосипеде

Водителя двухколесного транспорта доставили в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Н. Островского автомобиль Opel сбил мужчину на электровелосипеде.

В Туле на улице Н. Островского автомобиль Opel сбил мужчину на электровелосипеде.

Фото: материалы пресс-служб.

Утром 4 июня в Туле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электротранспорта.

По предварительным данным, за рулем автомобиля Opel Zafira находился 74-летний мужчина. Водитель иномарки при въезде на перекресток не уступил дорогу и совершил столкновение с электровелосипедом SAMIK, под управлением 41-летнего мужчины.

В результате удара водитель электровелосипеда получил различные травмы. Пострадавшего мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.