В Туле на улице Н. Островского автомобиль Opel сбил мужчину на электровелосипеде.

Фото: материалы пресс-служб.
Утром 4 июня в Туле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием электротранспорта.
По предварительным данным, за рулем автомобиля Opel Zafira находился 74-летний мужчина. Водитель иномарки при въезде на перекресток не уступил дорогу и совершил столкновение с электровелосипедом SAMIK, под управлением 41-летнего мужчины.
В результате удара водитель электровелосипеда получил различные травмы. Пострадавшего мужчину оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.