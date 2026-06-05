Бдительная жительница Ясногорского района спасла шесть миллионов рублей и помогла задержать курьера мошенников Фото: Алексей ФОКИН.

Мошенники продолжают активно использовать средства связи для обмана граждан. В Ясногорском районе Тульской области местная жительница столкнулась с распространенной схемой хищения сбережений. Женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных структур. Лжесотрудники убедили тулячку в том, что ее банковские счета находятся под угрозой взлома и аферисты пытаются похитить накопленные ею шесть миллионов триста тысяч рублей.

Чтобы якобы спасти финансы, звонившие потребовали от потерпевшей снять всю наличность и передать ее специальному курьеру для последующего перевода на безопасный счет. Однако женщина не поддалась на уловки преступников. Проявив разумную бдительность, она самостоятельно связалась с настоящими стражами порядка и сообщила о происходящем.

Полицейские взяли ситуацию под свой контроль. Под надзором прокуратуры была спланирована и проведена специальная операция. Женщина продолжила общение с лжеправоохранителями по указанию оперативников. В результате курьер мошенников получил от тулячки сверток с муляжом денежных средств вместо настоящих купюр. Злоумышленник был немедленно задержан на месте передачи. По факту покушения на мошенничество в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, ведется расследование.