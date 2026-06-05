В Новомосковске подросток нанес тяжкие ножевые ранения взрослому знакомому. Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске следователи Следственного комитета возбудили уголовное производство в отношении несовершеннолетнего парня. Юноше инкриминируют совершение преступления, квалифицированного по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 31 мая 2026 года. По версии следствия, между 17-летним местным жителем и его 30-летним знакомым возникла ссора. В ходе развившегося конфликта подросток схватил нож и нанес взрослому мужчине множественные удары в область живота. Пострадавший получил травмы, которые медики классифицировали как тяжкий вред здоровью.

На текущий момент фигуранту дела избрана мера процессуального принуждения в виде запрета определенных действий. Следователи продолжают проводить необходимые мероприятия, направленные на всестороннее изучение обстоятельств случившегося и сбор доказательственной базы.