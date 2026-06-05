Спустя 30 лет туляк смог аннулировать ошибочную запись о своей смерти Фото: Алексей ФОКИН.

Богородицкий межрайонный суд удовлетворил иск гражданина, который 30 лет считался умершим по ошибке. В 1994 году ЗАГС города Певека (Чукотский АО) составил запись акта о смерти мужчины 1960 года рождения, якобы наступившей 3 ноября 1994 года. Однако истец был жив: в 1993 году он переехал с семьей в Тульскую область, где постоянно проживал, работал и общался с родственниками.

Ошибка всплыла в 2025 году, когда ему приостановили выплату пенсии и заблокировали банковские карты. В суде истец предоставил результаты генетической экспертизы, подтверждающей родство с братом, семейные фотографии, а также показания родственников, друзей и коллег, которые без сомнений опознали в нем живого. Суд постановил внести изменения в актовую запись о смерти от 4 ноября 1994 года, исключив из нее данные заявителя и указав, что умер «неизвестный». Решение вступило в законную силу.