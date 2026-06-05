За пять дней рейда «Такси» в Туле оштрафовали 18 водителей и возбудили два дела на должностных лиц Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники Госавтоинспекции Тулы подвели итоги профилактического мероприятия «Такси». За пять дней проверок автомобилей, занятых перевозкой пассажиров, составлено 18 административных материалов в отношении водителей и возбуждено два дела в отношении должностных лиц.

Большинство нарушений связаны с незаконной цветографической схемой такси, остановкой или стоянкой в нарушение требований знаков или разметки, управлением автомобилем без прав и ездой водителя, не вписанного в полис ОСАГО.