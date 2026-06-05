После ДТП водитель из Кимовска Тульской области выпил водки и потерял права на полтора года Фото: Алексей ФОКИН.

Мировой судья в Кимовске рассмотрел два дела в отношении местного жителя, который 9 апреля утром у дома №69 на улице Бессолова за рулем ЗАЗа совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. В 12:30 того же дня он употребил алкоголь до того, как инспектор, задержавший его по первому происшествию, провел освидетельствование.

В суде мужчина пояснил, что после наезда вышел из машины, предложил потерпевшему доехать до больницы, но тот отказался и ушел. Тогда водитель уехал домой и за обедом выпил примерно 150 граммов водки, посчитав, что раз претензий нет, то и нарушать запрет он не будет. Суд признал его виновным по обоим составам и назначил штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года. Постановления не вступили в законную силу.