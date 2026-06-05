В Тульской области за пять месяцев в ДТП пострадали 42 ребенка. Фото: Алексей ФОКИН.

По данным ГИБДД Тульской области, за пять месяцев текущего года на дорогах региона произошло 35 ДТП с участием маленьких пассажиров. В этих авариях травмы различной степени тяжести получили 42 ребенка.

Ответственность за подобные инциденты полностью лежит на взрослых участниках движения. Чаще всего за рулем находятся родители или близкие родственники пострадавших, которые грубо игнорируют Правила дорожного движения. К основным нарушениям относятся превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, а также перевозка детей без специальных удерживающих устройств и непристегнутыми ремнями безопасности.

Действующее законодательство предусматривает штраф в размере 5000 рублей за отсутствие детского автокресла. Несмотря на существенную сумму взыскания, многие водители продолжают пренебрегать этим требованием, что регулярно приводит к печальным последствиям.