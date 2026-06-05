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НовостиПроисшествия5 июня 2026 8:08

В Тульской области возбудили уголовное дело против злостного неплательщика алиментов

Мужчина задолжал сыну более 27 тысяч рублей и проигнорировал назначенные судом обязательные работы
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области возбудили уголовное дело против злостного неплательщика алиментов.

В Тульской области возбудили уголовное дело против злостного неплательщика алиментов.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области органы дознания регионального Управления Федеральной службы судебных приставов возбудили уголовное дело против 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в злостном уклонении от финансовых обязательств по содержанию своего несовершеннолетнего сына. Ранее вынесенный судебный приказ обязывал гражданина ежемесячно отдавать 1/6 части от любого заработка на нужды ребенка.

Вместо исполнения родительского долга туляк предпочел систематически игнорировать требования закона. Судебный пристав ранее уже привлекал неплательщика к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде 50 часов обязательных работ, однако должник проигнорировал и эту меру воздействия.

Трудоспособный гражданин так и не предпринял попыток ликвидировать накопившуюся задолженность. В результате сумма алиментных выплат превысила отметку в 27 тысяч рублей. На основании рапорта судебного пристава-исполнителя против мужчины возбудили уголовное производство по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ за неуплату средств на содержание детей.