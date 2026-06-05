В Тульской области возбудили уголовное дело против злостного неплательщика алиментов. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области органы дознания регионального Управления Федеральной службы судебных приставов возбудили уголовное дело против 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в злостном уклонении от финансовых обязательств по содержанию своего несовершеннолетнего сына. Ранее вынесенный судебный приказ обязывал гражданина ежемесячно отдавать 1/6 части от любого заработка на нужды ребенка.

Вместо исполнения родительского долга туляк предпочел систематически игнорировать требования закона. Судебный пристав ранее уже привлекал неплательщика к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил мужчине наказание в виде 50 часов обязательных работ, однако должник проигнорировал и эту меру воздействия.

Трудоспособный гражданин так и не предпринял попыток ликвидировать накопившуюся задолженность. В результате сумма алиментных выплат превысила отметку в 27 тысяч рублей. На основании рапорта судебного пристава-исполнителя против мужчины возбудили уголовное производство по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ за неуплату средств на содержание детей.