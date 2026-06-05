Водитель добивается признания трудовых отношений и выплаты зарплаты в суде Донского Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Донской городской суд рассматривает иск местного жителя к фирме. Истец утверждает, что с января по апрель он состоял с ответчиком в фактических трудовых отношениях: перевозил грузы на самосвале, предоставленном компанией. 22 апреля его отстранили от работы, сообщили об увольнении и отказались выплачивать зарплату за отработанное время.

Мужчина просит суд установить факт трудовых отношений, обязать ответчика внести запись в трудовую книжку, взыскать задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда. Представитель ответчика в предварительное заседание не явился. Суд истребовал дополнительные доказательства и предложил истцу обеспечить явку свидетелей.