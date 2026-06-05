Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 7:46

Водитель добивается признания трудовых отношений и выплаты зарплаты в суде Донского Тульской области

Представитель ответчика в предварительное заседание не явился
Игорь КОПЫТОВ
Водитель добивается признания трудовых отношений и выплаты зарплаты в суде Донского Тульской области

Водитель добивается признания трудовых отношений и выплаты зарплаты в суде Донского Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Донской городской суд рассматривает иск местного жителя к фирме. Истец утверждает, что с января по апрель он состоял с ответчиком в фактических трудовых отношениях: перевозил грузы на самосвале, предоставленном компанией. 22 апреля его отстранили от работы, сообщили об увольнении и отказались выплачивать зарплату за отработанное время.

Мужчина просит суд установить факт трудовых отношений, обязать ответчика внести запись в трудовую книжку, взыскать задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда. Представитель ответчика в предварительное заседание не явился. Суд истребовал дополнительные доказательства и предложил истцу обеспечить явку свидетелей.