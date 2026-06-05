За укус бездомной собаки суд взыскал 25 тысяч рублей в пользу девочки с администрации Новомосковска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.
Суд рассмотрел иск прокуратуры в защиту интересов несовершеннолетней. Вечером 27 октября прошлого года возле дома на улице Калинина на девочку напала бездомная собака и укусила за бедро и колено. В больнице ребенку оказали помощь и назначили прививки. Факт нападения сторонами не оспаривался. Девочка испытала физическую боль и нравственные страдания, на месте укусов остались шрамы.
Суд постановил взыскать с администрации Новомосковска за счет средств казны компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.