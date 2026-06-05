Тульские гимнасты завоевали 11 медалей на турнире памяти Елены Продуновой Фото: Алексей ФОКИН.

В Нальчике прошел ежегодный региональный турнир по спортивной гимнастике имени двукратного призера Олимпийских игр Елены Продуновой. Участвовало около 330 спортсменов из 17 городов России. Тульские гимнасты показали высокие результаты.

В многоборье по программе 1-го спортивного разряда бронзу завоевала Полина Кажикина. По программе 2-го спортивного разряда победил Владимир Зубков. По программе 3-го спортивного разряда золото у Виктории Рыженковой, серебро у Ксении Костеревой и Дарьи Андреевой, бронза у Ксении Вязовой и Антонины Киреевой. По программе 2-го юношеского разряда серебро у Дарьи Чижовой и Арины Герасимовой, бронза у Софии Лукашовой и Полины Гавриловой.

Подготовку спортсменок вели Виктория Гребенникова, Ирина Вепринцева, Юлия Рыженкова и Любовь Котяхова.