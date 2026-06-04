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НовостиПроисшествия4 июня 2026 14:36

Год колонии строгого режима за кражу продуктов из магазина получил житель Щекино Тульской области

В целом он наворовал почти на 15 тысяч рублей
Игорь КОПЫТОВ
Год колонии строгого режима за кражу продуктов из магазина получил житель Щекино Тульской области

Год колонии строгого режима за кражу продуктов из магазина получил житель Щекино Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в трех кражах и четырех эпизодах мелкого хищения. С ноября по декабрь прошлого года он неоднократно похищал из щекинских магазинов «Магнит Лакович» и «Пятерочка» сливочное масло, сыр и колбасу. Общая сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Ущерб не был возмещен.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд учел рецидив как отягчающее обстоятельство и приговорил его к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима. До вступления приговора в силу он остается под стражей. Решение не вступило в законную силу.