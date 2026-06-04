Год колонии строгого режима за кражу продуктов из магазина получил житель Щекино Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в трех кражах и четырех эпизодах мелкого хищения. С ноября по декабрь прошлого года он неоднократно похищал из щекинских магазинов «Магнит Лакович» и «Пятерочка» сливочное масло, сыр и колбасу. Общая сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Ущерб не был возмещен.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд учел рецидив как отягчающее обстоятельство и приговорил его к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима. До вступления приговора в силу он остается под стражей. Решение не вступило в законную силу.