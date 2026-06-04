Мужчина похитил с топливной карты предприятия 3 200 литров дизеля в Ефремове Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Ефремовский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в краже электронных денежных средств с топливной карты предприятия. С апреля по декабрь прошлого года мужчина, работая на территории ООО «Агроэко-Логистика», нашел топливную карту с ПИН-кодом. Он предлагал водителям купить у него дизельное топливо, расплачиваясь картой, а с них получая деньги.

Схему он провернул восемь раз. Всего похищено 3 200 литров дизеля на сумму 231 016 рублей, с каждого литра он зарабатывал 50 рублей.

В суде ефремовец полностью признал вину, ущерб предприятию возместил добровольно и полностью. Суд приговорил его к штрафу в размере 110 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.