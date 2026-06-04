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НовостиПроисшествия4 июня 2026 13:29

Тульские мошенники выманили у 4 жителей региона более 1 миллиона рублей за сутки

Наибольший ущерб от аферистов понес 69-летний житель Пролетарского округа Тулы
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские мошенники выманили у 4 жителей региона более 1 миллиона рублей за сутки.

Тульские мошенники выманили у 4 жителей региона более 1 миллиона рублей за сутки.

Фото: Алексей ФОКИН.

Минувшие сутки принесли новые сообщения о дистанционных хищениях в правоохранительные органы Тульской области. 4 местных жителя в возрасте от 21 до 88 лет стали жертвами обманщиков. В результате противоправных действий граждане добровольно перевели злоумышленникам совокупную сумму, превышающую 1 170 000 рублей.

Самый крупный финансовый удар пришелся на 69-летнего туляка из Пролетарского округа. Мужчина рассказал стражам порядка, что получил сообщение в одном из популярных мессенджеров. Неизвестные убедили его в срочной необходимости спасти сбережения от несанкционированного списания. Поверив в легенду о спасении средств, потерпевший самостоятельно отправил аферистам 484 000 рублей, после чего лжесобеседники мгновенно прекратили связь.