В Большой Туле продолжается масштабная борьба с борщевиком Сосновского. Фото: Алексей ФОКИН.

В муниципальных образованиях Большой Тулы продолжаются начатые в мае работы по ликвидации борщевика Сосновского. Мероприятия по очистке земель охватывают Пролетарский, Зареченский, Привокзальный и Центральный округа. Общий объем территорий, подлежащих обработке в текущем году, составляет около 900 гектаров, а на реализацию этих целей направлено свыше 7,5 миллиона рублей.

Особое внимание уделяется Центральному округу, где специалисты выявили очаги распространения ядовитого растения на площади порядка 15 гектаров. По состоянию на начало июня в этом районе уже выполнено 70 процентов от запланированного объема работ. В частности, четвертого июня подрядчики проводили обработку земель в окрестностях деревни Кишкино.

Для эффективного уничтожения опасного сорняка в областной столице применяется комплексный подход. На участках с подходящим рельефом задействуют специальную технику для механического удаления растений. Параллельно ведется химическая обработка гербицидами. Чтобы предотвратить созревание и рассеивание новых семян, земельные участки также подвергают перепашке и регулярному окушиванию.