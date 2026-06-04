Тульская прокуратура через суд взыскала 100 тысяч рублей в пользу обманутой пенсионерки. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники прокуратуры Зареченного района Тулы изучили материалы уголовного производства, возбужденного по факту хищения средств у 87-летней местной жительницы.

Выяснилось, что в сентябре 2023 года пожилой женщине позвонили аферисты. Злоумышленники ввели потерпевшую в заблуждение, сообщив о якобы совершенном ее родственницей дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Мошенники убедили пенсионерку, что для спасения человека срочно требуются деньги на операцию. Поверив лжи, тулячка передала приехавшему к ней курьеру 100 тысяч рублей, которые тот впоследствии перевел на подконтрольный банковский счет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации за мошенничество. В ходе следственных мероприятий сыщики вычислили участницу преступной схемы. Ей оказалась местная жительница, выступавшая в роли так называемого дроппера. Именно на ее счет аферисты перевели похищенные у пенсионерки сбережения.

Чтобы защитить имущественные интересы обманутой женщины, прокурор Зареченского района направил в судебную инстанцию исковое заявление. Надзорное ведомство потребовало взыскать с владелицы банковского счета сумму неосновательного обогащения в пользу потерпевшей. Суд полностью согласился с доводами прокурора и удовлетворил заявленные исковые требования.