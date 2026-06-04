В Новомосковске задержали двух ранее судимых мужчин за вымогательство 300 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники правоохранительных органов Тульской области задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении тяжкого преступления против собственности жителя Новомосковска. Поводом для начала работы послужило обращение гражданина в дежурную часть местного отдела полиции. Потерпевший рассказал, что в декабре минувшего года стал жертвой нападения в одной из квартир многоэтажного дома на улице Вахрушева.

Двое неизвестных применили к хозяину жилища физическую силу, после чего ультимативно потребовали передать им крупную сумму в размере 300 тысяч рублей. Опасаясь за свою безопасность, новомосковец был вынужден подчиниться требованиям нападавших и вручить им наличные. Получив желаемое, они скрылись и быстро потратили похищенное по своему усмотрению.

По данному факту следственное подразделение ОМВД России по городу Новомосковску возбудило уголовное производство по статье о вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия и в крупном размере. К поиску причастных подключились опытные оперативники уголовного розыска как из Новомосковска, так и из регионального управления МВД.

Благодаря слаженным действиям сыщиков личности преступников были быстро установлены. Ими оказались двое неработающих местных жителей, уже имевших проблемы с законом в прошлом.

В настоящее время стражи порядка продолжают собирать доказательную базу и выяснять все детали произошедшего эпизода.