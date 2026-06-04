Жительница Узловой лишена водительских прав по иску прокуратуры из-за диагноза. Фото: Алексей ФОКИН.

Узловская межрайонная прокуратура инициировала надзорные мероприятия для проверки соблюдения норм законодательства в области дорожной безопасности. В ходе изучения материалов специалисты выяснили, что 39-летняя местная жительница продолжает управлять автомобилем несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

Женщина официально состоит на диспансерном учете в медицинской организации. Поставленный ей диагноз полностью исключает возможность эксплуатации транспортных средств и создает прямую угрозу для жизни самой автомобилистки и окружающих.

Для устранения данного нарушения и обеспечения безопасности на дорогах межрайонный прокурор подготовил исковое заявление. В судебном порядке надзорное ведомство потребовало прекратить действие права гражданки на управление машинами. Судебная инстанция полностью согласилась с доводами прокурора и удовлетворила поданный иск, окончательно лишив женщину водительских полномочий.