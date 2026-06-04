За неделю в Тульской области клещи укусили 251 человека. Фото: Алексей ФОКИН.

С начала активного сезона в медицинские учреждения Тульской области обратились 1038 человек по факту присасывания клещей. Среди пострадавших 245 несовершеннолетних. Инциденты зафиксированы в 23 муниципалитетах региона. Примечательно, что этот показатель на 4% превышает данные прошлого года, когда было зафиксировано 994 обращения.

Только за последние семь дней помощь врачей потребовалась 251 жителю региона, включая 55 детей. Анализ мест происшествий показывает, что чаще всего опасные насекомые атакуют на садовых участках, где зафиксировано 41,5% всех случаев. На придомовых территориях частных домов произошло 18,6% инцидентов, а возле многоквартирных жилых комплексов 16%. В лесных массивах зафиксировано 9,2% нападений, на кладбищах 4,5%, а на прочих территориях 10,2%.

Специалисты аккредитованных лабораторий региона продолжают изучать изъятых насекомых на наличие опасных инфекций. Всего с начала сезона протестировано 933 особи, снятых непосредственно с людей, и 135 экземпляров из природной среды. Результаты анализов показали, что 22% клещей заражены боррелиями, 7,4% переносят анаплазму, а 0,1% заражены эрлихиями.