В Туле за пять дней рейдов по такси составили 18 административных протоколов. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле завершилось специальное профилактическое мероприятие под названием «Такси». В течение 5 дней инспекторы Госавтоинспекции массово проверяли транспортные средства, занятые в сфере пассажирских перевозок.

По итогам масштабных рейдов стражи порядка составили 18 административных протоколов в отношении самих водителей. Кроме того, против должностных лиц возбудили два дела об административных правонарушениях.

Анализ проверок показал наиболее частые нарушения в работе легковых перевозчиков. Инспекторы массово фиксировали использование незаконных цветографических схем, а также нарушения правил остановки и стоянки, когда машины игнорировали требования дорожных знаков и разметки. Нередко за руль садились люди, не имеющие права управления транспортным средством.