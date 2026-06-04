Бдительная москвичка не дала себя обмануть и помогла задержать курьера мошенников в Ясногорском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В дежурную часть ОМВД Ясногорска обратилась жительница Москвы. Ей несколько дней подряд звонили неизвестные: сначала «сотрудник банка» сообщил о подозрительных операциях, затем «полицейский» убеждал перевести деньги на «безопасный счет» и запугивал. Женщина не поддалась на уговоры и обратилась в полицию.

В результате оперативных мероприятий правоохранители задержали курьера мошенников - 63-летнего жителя Московской области. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Благодаря бдительности и осведомленности о схемах аферистов пенсионерка сохранила свои сбережения.