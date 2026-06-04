Жительница Новомосковска Тульской области торговала контрафактными сигаретами на 5,8 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес приговор женщине, обвиняемой в приобретении, хранении и перевозке немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. С сентября прошлого по март этого года она купила на рынке в Москве почти 38 тысяч пачек сигарет без маркировки, перевезла их в Новомосковск и хранила в нежилых помещениях машинозаготовительного цеха, хозяйственной пристройке и грузовом фургоне. 13 марта сотрудники полиции пресекли ее незаконную деятельность. Общая стоимость изъятой продукции составила 5 806 350 рублей.

Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей. Мобильный телефон, помещение, земельный участок и часть цеха конфискованы в пользу государства. Приговор не вступил в законную силу.