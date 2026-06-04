Несовершеннолетнего водителя электросамоката госпитализировали в больницу после ДТП на улице Тимирязева в Туле.

Фото: Алексей ФОКИН.
В Туле на улице Тимирязева днем 3 июня произошло ДТП с несовершеннолетним пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
- 42-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Rio, при выезде с прилегающей территории совершила наезд на 17-летнего юношу на электросамокате, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.
В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель СИМ. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.