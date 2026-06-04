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НовостиОбщество4 июня 2026 9:51

Три года колонии за взятку в 50 тысяч рублей получил бывший оперуполномоченный из Донского Тульской области

Также он выплатит штраф в 10-кратном размере
Игорь КОПЫТОВ
Три года колонии за взятку в 50 тысяч рублей получил бывший оперуполномоченный из Донского Тульской области

Три года колонии за взятку в 50 тысяч рублей получил бывший оперуполномоченный из Донского Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес приговор бывшему оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Донскому. Он признан виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 3 ст. 290 УК РФ). 17 ноября прошлого года через посредника он получил 50 тысяч рублей за незаконные действия: непринятие мер по пресечению нарушений миграционного законодательства, предварительное сообщение о планируемых проверках и консультации по уклонению от ответственности.

В суде мужчина признал вину. Суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, лишил права занимать должности в правоохранительных органах на 4 года и специального звания. Сумма взятки конфискована. Приговор не вступил в законную силу.