В Туле на улице Курковой автомобиль Kia сбил мужчину на электровелосипеде. Фото: материалы пресс-служб.

Утром 3 июня в Туле произошло дорожно-транспортное происшествие. В 9:00 возле дома №34А по улице Курковой столкнулись автомобиль и электровелосипед.

По предварительной информации, за рулем кроссовера Kia Sportage находился 55-летний мужчина. Выезжая с прилегающей территории, он не уступил дорогу и совершил столкновение с электровелосипедом марки SCOTT. Транспортным средством управлял 33-летний мужчина.

В результате аварии водитель электровелосипеда получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь.