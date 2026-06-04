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НовостиОбщество4 июня 2026 9:10

Трое суток ареста за нецензурную брань в подъезде получил житель Веневского района Тульской области

В этот момент он был нетрезв
Игорь КОПЫТОВ
Трое суток ареста за нецензурную брань в подъезде получил житель Веневского района Тульской области

Трое суток ареста за нецензурную брань в подъезде получил житель Веневского района Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Суд привлек к ответственности местного жителя по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство. 30 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой в поселок Метростроевский. В подъезде он начал громко кричать и нецензурно выражаться. Жильцы вызвали полицию. Прибывший сотрудник сделал ему замечание и потребовал прекратить, но обвинемый проигнорировал требования. Его доставили в отдел, где составили протокол.

Суд назначил наказание в виде административного ареста на трое суток. Постановление не вступило в законную силу.