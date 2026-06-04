В ДТП на улице Седова в Туле пострадал несовершеннолетний мотоциклист.

Фото: материалы пресс-служб.
В Туле на улице Седова ночью 3 июня произошло ДТП. Там примерно в 00:50 столкнулись легковушка и мотоцикл.
По предварительной информации, 55-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при повороте налево не предоставил преимущества в движении двигающемуся во встречном направлении мотоциклу XGZ, за рулем которого находился 17-летний юноша.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель двухколесного транспорта. Его доставили в медицинское учреждения с различными травмами.