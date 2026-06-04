Угнавший автомобиль у знакомых ранее судимый мужчина арестован в Веневском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суд рассмотрел ходатайство дознавателя об избрании меры пресечения в отношении ранее судимого мужчины, подозреваемого в угоне автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ). По версии дознания, 24 мая он, проживая у знакомых в селе Воскресенское, без спроса взял ключи от их машины и уехал. Через четыре дня его задержали сотрудники полиции в Туле.

Подозреваемый уже имеет непогашенную судимость, находится в федеральном розыске за нарушение ранее избранной меры пресечения по другому делу, по месту регистрации не проживает и не имеет постоянного жительства. Суд счел невозможным избрать более мягкую меру и заключил его под стражу до конца июня. Постановление может быть обжаловано.