Туляки завоевали золото командного чемпионата России по шашкам. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Лоо Краснодарского края подведены итоги сразу двух масштабных турниров по русским шашкам. На командном чемпионате и Кубке России спортсмены из Тульской области показали выдающиеся результаты и привезли домой четыре медали различного достоинства.

Главным триумфом стало золото в командном чемпионате страны в быстрой программе. Мужская сборная региона, которую представили гроссмейстеры Александр Гетманский и Юрий Королев вместе с мастером спорта Арсением Цыновым, уверенно прошла двухдневный турнир. Состязания проводились по круговой системе и включали семь туров, по итогам которых туляки заняли первое место.

В дисциплине блиц тот же состав тульской команды завоевал бронзовые награды национального первенства.

Успехи спортсменов продолжились и в рамках индивидуального Кубка России. Лидер сборной Александр Гетманский дважды поднимался на третью ступень пьедестала почета, став бронзовым призером в быстрой и классической программах.