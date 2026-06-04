Новая камера на перекрестке улицы Рязанской и Городского переулка в Туле зафиксировала тысячи нарушений. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская Госавтоинспекция сообщила о работе нового комплекса фото и видеофиксации на пересечении улицы Рязанской и Городского переулка.

Оборудование в автоматическом режиме фиксирует широкий спектр дорожных нарушений. В их число входят превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, движение без включенного света фар в темное время суток, а также проезд на красный сигнал светофора и пересечение линии остановки. Кроме того, камера распознает игнорирование дорожных знаков и разметки, нарушения правил маневрирования и непристегнутое состояние водителя и пассажиров.

За 5 дней работы комплекс зафиксировал уже более 2800 административных правонарушений. Самой частой ошибкой тульских автомобилистов стал поворот налево не из крайнего ряда. При движении со стороны улицы Станиславского в сторону Рязанской камера зафиксировала 1543 подобных нарушения. Еще 225 водителей попали в объектив при повороте налево или развороте с нарушением требований дорожных знаков со стороны улицы Овражная. Свыше 270 автомобилистов пересекли линии дорожной разметки, разделяющие полосы, а более 500 человек были оштрафованы за игнорирование ремней безопасности.