Житель поселка Волово предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения бывшей жене. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Воловского района завершила работу над уголовным делом в отношении 43-летнего местного жителя, которому предстоит предстать перед судом за нанесение тяжких телесных повреждений своей бывшей супруге. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 17 апреля 2026 года на улице Железнодорожной в поселке Волово. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретился там со своей бывшей женой. Между ними вспыхнула ссора, причиной которой стала ревность. В ходе конфликта мужчина схватил нож и дважды ударил им потерпевшую в область груди. В результате нападения женщина получила тяжкие травмы, представляющие угрозу для ее жизни.

Фигурант дела полностью признал свою вину в содеянном. Обвинительное заключение уже утверждено надзорным ведомством, после чего все собранные материалы были переданы в Богородицкий межрайонный суд Тульской области для вынесения окончательного приговора.