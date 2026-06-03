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НовостиПроисшествия3 июня 2026 14:38

Житель поселка Волово предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения бывшей жене

Мужчина нанес потерпевшей два удара ножом в грудь во время ссоры на почве ревности
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель поселка Волово предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения бывшей жене.

Житель поселка Волово предстанет перед судом за нанесение ножевого ранения бывшей жене.

Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Воловского района завершила работу над уголовным делом в отношении 43-летнего местного жителя, которому предстоит предстать перед судом за нанесение тяжких телесных повреждений своей бывшей супруге. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 17 апреля 2026 года на улице Железнодорожной в поселке Волово. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретился там со своей бывшей женой. Между ними вспыхнула ссора, причиной которой стала ревность. В ходе конфликта мужчина схватил нож и дважды ударил им потерпевшую в область груди. В результате нападения женщина получила тяжкие травмы, представляющие угрозу для ее жизни.

Фигурант дела полностью признал свою вину в содеянном. Обвинительное заключение уже утверждено надзорным ведомством, после чего все собранные материалы были переданы в Богородицкий межрайонный суд Тульской области для вынесения окончательного приговора.