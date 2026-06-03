В Туле пройдет праздничный блицтурнир по шахматам. Фото: Алексей ФОКИН.

7 июня в тульской спортивной школе олимпийского резерва «Юность» состоится праздничный блицтурнир по шахматам, приуроченный к Международному олимпийскому дню. Соревнования пройдут по швейцарской системе и состоят из 11 туров. Контроль времени составляет 3 минуты плюс 2 секунды каждому участнику до завершения партии. Турнир будет проводиться с обсчетом российского рейтинга.

Спортсмены будут соревноваться в общем зачете, но организаторы также учредили специальные призы для женщин, ветеранов 1966 года рождения и старше, а также для школьников 2013 года рождения и моложе. Для участия школьников обязательно наличие действующего спортивного разряда не ниже третьего. Победители и призеры в каждой из категорий получат медали и грамоты.

Начало игр запланировано на 12:00.

Для участия необходимо пройти обязательную электронную регистрацию, которая закроется 6 июня в 12:00, поскольку количество мест строго ограничено и без нее участие не гарантируется. Дополнительная очная регистрация будет работать непосредственно в день турнира с 11:15 до 11:50.