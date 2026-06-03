В Туле локализован пожар в производственном здании на проспекте Ленина. Фото: материалы пресс-служб.

Возгорание в производственном корпусе на проспекте Ленина в Туле успешно взято под контроль. Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

Заместитель начальника управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ регионального ГУ МЧС Александр Дементьев отметил, что работы по окончательной ликвидации пламени все еще продолжаются.

К борьбе с огнем привлечены 34 сотрудника и 10 единиц специальной техники. Параллельно на месте происшествия работают дознаватели и эксперты Испытательной пожарной лаборатории, которым предстоит установить истинные причины случившегося.