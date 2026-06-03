В Ясногорске водителя такси лишили прав из-за медицинских противопоказаний. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники прокуратуры Ясногорского района провели надзорные мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере обеспечения безопасности на дорогах. В ходе проверки выяснилось, что один из местных жителей, который работал в службе такси, имеет серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина состоял на диспансерном учете в медицинском учреждении, а его диагноз полностью исключает возможность управления автомобилем.

Несмотря на строгие медицинские противопоказания, гражданин продолжал перевозить пассажиров. Для предотвращения угрозы жизни и здоровью самого водителя и окружающих участников дорожного движения прокурор подготовил и направил в судебную инстанцию исковое заявление. В документе надзорное ведомство потребовало прекратить действие права данного гражданина на управление транспортными средствами.

Суд полностью поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил заявленные требования, лишив мужчину водительских прав.