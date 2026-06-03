В Туле возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара на проспекте Ленина.

Фото: Алексей ФОКИН.
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области инициировало уголовное производство в связи с гибелью людей при пожаре, который произошел на проспекте Ленина в Туле.
Сотрудники ведомства уже приступили к проведению следственных мероприятий. Перед следователями поставлена задача выяснить все детали и обстоятельства случившейся трагедии.
Процесс расследования данного уголовного дела находится на особом личном контроле руководителя регионального управления СК России Владимира Усова.
Напомним, два человека погибли при пожаре в производственном здании на проспекте Ленина в Туле.