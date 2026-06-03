Славянский бульвар в Туле дополнили кленовой аллеей. Фото: Алексей ФОКИН.

На территории Славянского бульвара в Туле появилось пятьдесят новых крупномеров клена. Высадка деревьев стала логичным продолжением масштабного благоустройства этого общественного пространства. В 2024 году здесь привели в порядок мемориальную зону, а в прошлом году обновили вторую часть сквера, заасфальтировав пешеходные дорожки и установив детские игровые комплексы вместе с малыми архитектурными формами.

Сейчас на территории активно продолжаются озеленительные работы. Помимо создания кленовой аллеи, специалисты засевают свежий газон и оформляют цветники. Все посадочные работы и последующий уход за зелеными насаждениями выполняет подрядная организация «Гринснаб». Появление дополнительной зеленой зоны стало результатом прямого запроса местных жителей.

Ежегодно в областной столице высаживается около шести тысяч саженцев деревьев и кустарников. В ходе общения с гражданами родители маленьких туляков попросили оборудовать в сквере дополнительную песочницу. Глава администрации дал поручение проработать этот вопрос и пообещал, что просьба горожан будет обязательно выполнена.

Озеленение города не ограничится только Славянским бульваром. В ближайших планах благоустройство вдоль велодорожки на проспекте Ленина, которая появилась благодаря проекту «Лев Толстой». Там планируется высадить тысячу кустов кизильника. Также работы по озеленению продолжатся на улице Советской, а общий курс на увеличение зеленых зон в Туле будет сохранен.