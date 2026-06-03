В Туле раскроют историю толстовства и духовного перелома Льва Толстого.

Фото: Алексей ФОКИН.
3 июня 2026 года в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» на улице Металлистов, 25 состоится заключительная лекция из цикла «Мифы о Толстом». Встреча под названием «Толстовство — личная жизнь и общественное движение» будет посвящена учению Льва Николаевича и движению его последователей в дореволюционной России и СССР.
Два эксперта развеют популярные заблуждения о толстовцах. Хранитель Дома Льва Толстого Надежда Переверзева поведает о духовном переломе в жизни писателя и его связях с современниками Николаем Страховым и Николаем Ге.
Гости узнают, кем были последователи Толстого, почему родные называли их «темными» и как сам классик относился к созданию толстовских коммун.
Традиционно лекция сопровождается показом подлинных вещей из фондов Дома Льва Толстого. На этот раз посетителям представят рубаху писателя, ставшую прообразом знаменитой толстовки, а также сапожные инструменты, которыми пользовался Лев Николаевич.
Начало встречи в 15:00.
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