Спасатели освободили водителя из перевернувшегося грузовика под Новомосковском. Фото: Алексей ФОКИН.

Утром 2 июня на 18-м километре автодороги Новомосковск-Сокольники-Березовка произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль опрокинулся, и водитель оказался намертво заблокированным в деформированной кабине.

Сообщение о аварии незамедлительно поступило в пожарную охрану. Первые подразделения экстренных служб прибыли на место спустя шесть минут. Для спасения жизни пострадавшего огнеборцы немедленно приступили к деблокировке. С использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Простор» они разрезали металлоконструкции и аккуратно освободили мужчину из ловушки.

К ликвидации последствий тяжелого ДТП привлекались четыре пожарных расчета. Извлеченного из покореженного грузовика водителя оперативно передали врачам бригады скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи.