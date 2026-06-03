В Дубенском районе работникам вернули более 1,3 млн рублей невыплаченной зарплаты. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники прокуратуры Дубенского района помогли 5 местным жителям получить заработанные деньги после того, как работодатель систематически нарушал их трудовые права. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало коллективное обращение граждан, которые работали на предприятии ООО «АЛЬФА-СТРОЙ».

Выяснилось, что в период с июня 2023 года по октябрь 2024 года люди занимались добычей щебня в интересах данной коммерческой организации. При этом руководство компании полностью проигнорировало требования трудового законодательства. С работниками не были заключены официальные трудовые договоры, а записи в их трудовые книжки так и не внесли. Более того, заработная плата выплачивалась нерегулярно и не в полном объеме, из-за чего общий долг фирмы перед сотрудниками превысил 1,3 млн рублей.

Для защиты нарушенных прав прокурор подготовил и направил в суд исковое заявление. В документе содержалось требование признать фактические трудовые отношения официальными и принудительно взыскать накопившуюся задолженность.

Судебная инстанция полностью поддержала позицию надзорного ведомства и удовлетворила исковые требования, обязав предприятие погасить долги перед своими работниками.