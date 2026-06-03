Прокуратура добилась предоставления жилья сироте в Одоевском районе. Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники прокуратуры Одоевского района Тульской области рассмотрели обращение местного жителя, который пожаловался на ущемление своих жилищных прав.

Выяснилось, что в детском возрасте мужчина лишился родительского попечения и был включен в специальный список граждан, нуждающихся в получении жилья. Несмотря на это, после наступления совершеннолетия квартиру ему так и не выделили.

Для защиты законных интересов заявителя прокурор направил в суд исковое заявление. Судебная инстанция встала на сторону надзорного ведомства и полностью удовлетворила заявленные требования. Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры права сироты были успешно восстановлены, и ему предоставили благоустроенное жилое помещение.