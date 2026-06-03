Тульские борцы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях. Фото: Алексей ФОКИН.

В период с 28 по 31 мая в Щекино прошел масштабный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек не старше 18 лет. Соревнования были посвящены памяти М.Н. Зайцева и И.Ф. Шабанова, которые стояли у истоков развития этого вида спорта в Тульской области.

Местом проведения стал физкультурно-оздоровительный комплекс, где за титул сильнейших сражались порядка 400 атлетов. География участников оказалась обширной, так как на ковер вышли представители команд из 33 субъектов России.

Отличились на этих состязаниях и воспитанники областной специализированной спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам. Золотую медаль в весовой категории 48 кг завоевал Родион Лившиц. Серебряным призером в весе до 44 кг стал Арсений Чернов. Бронзовые награды достались Андрею Сапарову, выступавшему в категории 32 кг, и Михаилу Сапарову, который боролся в весе 38 кг.