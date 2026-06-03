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НовостиСпорт3 июня 2026 10:19

Тульские борцы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Турнир памяти основателей вольной борьбы собрал около 400 спортсменов из 33 регионов
Михаил КОРЕНЮГИН
Тульские борцы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях.

Тульские борцы завоевали медали на Всероссийских соревнованиях.

Фото: Алексей ФОКИН.

В период с 28 по 31 мая в Щекино прошел масштабный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек не старше 18 лет. Соревнования были посвящены памяти М.Н. Зайцева и И.Ф. Шабанова, которые стояли у истоков развития этого вида спорта в Тульской области.

Местом проведения стал физкультурно-оздоровительный комплекс, где за титул сильнейших сражались порядка 400 атлетов. География участников оказалась обширной, так как на ковер вышли представители команд из 33 субъектов России.

Отличились на этих состязаниях и воспитанники областной специализированной спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам. Золотую медаль в весовой категории 48 кг завоевал Родион Лившиц. Серебряным призером в весе до 44 кг стал Арсений Чернов. Бронзовые награды достались Андрею Сапарову, выступавшему в категории 32 кг, и Михаилу Сапарову, который боролся в весе 38 кг.