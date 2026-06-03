Россельхознадзор аннулировал декларации на 1150 тонн зерна и гороха из Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН.

Специалисты Россельхознадзора провели надзорное мероприятие в отношении фермерского хозяйства в Веневском районе Тульской области без непосредственного взаимодействия с его руководителем. В ходе проверки эксперты изучили соблюдение обязательных требований к качеству и безопасности зерновой продукции.

Мониторинг федеральной информационной системы показал, что местный предприниматель зарегистрировал декларации соответствия на партии пшеницы и гороха пищевого назначения. Общий объем подкарантинной продукции составил 1150 тонн. При этом документы базировались на протоколах испытаний, в которых полностью отсутствовали данные о применении агрохимикатов и пестицидов.

По итогам рассмотрения материалов в мае 2026 года ведомство признало зарегистрированные декларации недействительными. Также в адрес предпринимателя вынесено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства в будущем.