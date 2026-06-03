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НовостиПроисшествия3 июня 2026 9:35

В ДТП в тульском поселке Косая Гора пострадал несовершеннолетний водитель электроскутера

Мальчика госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в тульском поселке Косая Гора пострадал несовершеннолетний водитель электроскутера.

В ДТП в тульском поселке Косая Гора пострадал несовершеннолетний водитель электроскутера.

Фото: материалы пресс-служб.

2 июня в 14:38 около дома № 27 по улице Металлургов поселка Косая Гора города Тулы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.

По предварительной информации, 79-летний мужчина, управляя автомобилем «Дэу Джентра», допустил столкновение с электроскутером «СИТИКОКО МИНИ». За рулем двухколесного транспорта находился 14-летний мальчик, который в этот момент пересекал нерегулируемый перекресток слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель электроскутера получил различные травмы. Пострадавший был оперативно доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.